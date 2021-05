Giro d’Italia 2021, tredicesima tappa: finalmente Nizzolo! (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Campione d’Italia e d’Europa Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) ha vinto la 13esima tappa del 104esimo Giro d’Italia da Ravenna a Verona, lungo 198 chilometri totalmente piatti. Per il brianzolo il successo è arrivato dopo ben 12 secondi posti. Alla piazza d’onore, come nella crono d’apertura a Torino, si è piazzato Edoardo Affini (Jumbo-Visma) con Peter Sagan (Bora Hansgrohe) che ha conquistato un fondamentale terzo posto che ha consentito al tricampione del mondo di conservare la maglia ciclamino di leader della classifica a punti con nove punti di vantaggio sul vincitore odierno. Deludente la prova del neo alfiere olimpico azzurro Elia Viviani (Cofidis), giunto solo nono. Immutata la classifica generale con Egan Bernal (Ineos Grenadiers) in maglia rosa che mantiene 45” sul russo Alexander Vlasov (Astana Premier ... Leggi su tpi (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Campionee d’Europa Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) ha vinto la 13esimadel 104esimoda Ravenna a Verona, lungo 198 chilometri totalmente piatti. Per il brianzolo il successo è arrivato dopo ben 12 secondi posti. Alla piazza d’onore, come nella crono d’apertura a Torino, si è piazzato Edoardo Affini (Jumbo-Visma) con Peter Sagan (Bora Hansgrohe) che ha conquistato un fondamentale terzo posto che ha consentito al tricampione del mondo di conservare la maglia ciclamino di leader della classifica a punti con nove punti di vantaggio sul vincitore odierno. Deludente la prova del neo alfiere olimpico azzurro Elia Viviani (Cofidis), giunto solo nono. Immutata la classifica generale con Egan Bernal (Ineos Grenadiers) in maglia rosa che mantiene 45” sul russo Alexander Vlasov (Astana Premier ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ????… - giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2021 Giro d'Italia Stage 11 ?? - cyclingpronet : Vincenzo Nibali - intervista post gara - tappa 13 - Giro d'Italia 2021 - cyclingpronet : Giacomo Nizzolo - Intervista all'arrivo - Tappa 13 Giro d'Italia 2021 -