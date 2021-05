Giro d’Italia 2021, pagelle tredicesima tappa: Nizzolo semplicemente da applausi. Viviani ancora indietro (Di venerdì 21 maggio 2021) È una giornata da incorniciare per Giacomo Nizzolo, che dopo anni di attesa, e ben undici secondi posti, nell’ormai ultima ghiotta occasione per i velocisti in questo Giro d’Italia 2021, è riuscito ad imporsi da vero padrone sul traguardo di Verona. Il brianzolo della Qhubeka Assos ha realizzato un vero e proprio capolavoro degno di chi indossa la maglia di campione europeo e nazionale. La Corsa Rosa e i tifosi azzurri non possono fare altro che ringraziarlo. Ottima prestazione anche da parte di un valoroso Edoardo Affini (Jumbo-Visma), mentre Elia Viviani (Cofidis) è mancato all’appello sulle strade di casa. pagelle tredicesima tappa Giro d’Italia 2021 Giacomo Nizzolo, 10 e lode: è la ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) È una giornata da incorniciare per Giacomo, che dopo anni di attesa, e ben undici secondi posti, nell’ormai ultima ghiotta occasione per i velocisti in questo, è riuscito ad imporsi da vero padrone sul traguardo di Verona. Il brianzolo della Qhubeka Assos ha realizzato un vero e proprio capolavoro degno di chi indossa la maglia di campione europeo e nazionale. La Corsa Rosa e i tifosi azzurri non possono fare altro che ringraziarlo. Ottima prestazione anche da parte di un valoroso Edoardo Affini (Jumbo-Visma), mentre Elia(Cofidis) è mancato all’appello sulle strade di casa.Giacomo, 10 e lode: è la ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ????… - giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2021 Giro d'Italia Stage 11 ?? - RaiSport : RT @RaiPlay: ?? Il pubblico è quella mano invisibile che col proprio supporto spinge il ciclista a dare quella pedalata in più. Sarà così so… - arielpalacios : RT @fumettologica: Quella vota che Otomo, il creatore di Akira, illustrò il Giro d'Italia. -