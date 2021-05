Giro d’Italia 2021, l’urlo liberatorio di Giacomo Nizzolo! Nessuno lo meritava più del Campione d’Europa (Di venerdì 21 maggio 2021) Vincere una tappa al Giro d’Italia è il sogno di qualsiasi ragazzino che inizia a praticare ciclismo. Qualcuno si perde per strada, altri non riescono a emergere, altri fanno una carriera al servizio dei propri capitani, altri ancora appendono la bici al chiodo senza avere avuto la gioia di imporsi in una frazione dei Grandi Giri pur disputando una buona carriera. Il successo sembrava una chimera anche per Giacomo Nizzolo: 11 secondi posti e 5 terzi posti nella Corsa Rosa. La sfiorava, l’accarezzava, la bramava, ma poi sfuggiva sempre all’ultimo. Mettere il sigillo nella Corsa Rosa sembrava ormai diventato qualcosa di simile alla battaglia tra un pescatore e la sua preda, che continua a sgusciare proprio quando sembra fatta. Il brianzolo ci provava e ci riprovava, ma mancava sempre quel centesimo per fare l’euro. Lui che è ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Vincere una tappa alè il sogno di qualsiasi ragazzino che inizia a praticare ciclismo. Qualcuno si perde per strada, altri non riescono a emergere, altri fanno una carriera al servizio dei propri capitani, altri ancora appendono la bici al chiodo senza avere avuto la gioia di imporsi in una frazione dei Grandi Giri pur disputando una buona carriera. Il successo sembrava una chimera anche perNizzolo: 11 secondi posti e 5 terzi posti nella Corsa Rosa. La sfiorava, l’accarezzava, la bramava, ma poi sfuggiva sempre all’ultimo. Mettere il sigillo nella Corsa Rosa sembrava ormai diventato qualcosa di simile alla battaglia tra un pescatore e la sua preda, che continua a sgusciare proprio quando sembra fatta. Il brianzolo ci provava e ci riprovava, ma mancava sempre quel centesimo per fare l’euro. Lui che è ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ????… - giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2021 Giro d'Italia Stage 11 ?? - ilfoglio_it : Al #Giro Nizzolo sino a ieri aveva collezionato 11 secondi e 5 terzi posti. È riuscito a vincere oggi recuperando A… - mariacr28250504 : RT @anboemo: .@giroditalia - #isola di #Grado #island - Per la partenza della tappa del Giro d'Italia di ciclismo di domenica... Biciclet… -