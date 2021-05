Giro d’Italia 2021, inizia una corsa diversa. Zoncolan e Dolomiti, Bernal può fare il vuoto. Ma occhio alle sorprese… (Di venerdì 21 maggio 2021) Nel menù del Giro d’Italia, domani, c’è la Cittadella-Monte Zoncolan, la prima verà tappa d’alta montagna del Giro d’Italia 2021. Sostanzialmente, inizierà un’altra gara, anche se la maglia rosa Egan Bernal resterà il faro di questa corsa Rosa. Il colombiano, fin qui, ha saputo eccellere su erte brevi, ma stante il suo storico, anche sul Mostro della Carnia, che in quest’occasione verrà scalato dal versante di Sutrio, è da considerarsi il grande favorito per il trionfo parziale. Ad ogni modo, la concorrenza non mancherà di certo. Più che Alexander Vlasov (Astana), al momento secondo in classifica, coloro che potrebbero dare filo da torcere a Bernal, domani, sono i britannici Hugh Carthy (EF Education-Nippo) e Simon Yates ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Nel menù del, domani, c’è la Cittadella-Monte, la prima verà tappa d’alta montagna del. Sostanzialmente, inizierà un’altra gara, anche se la maglia rosa Eganresterà il faro di questaRosa. Il colombiano, fin qui, ha saputo eccellere su erte brevi, ma stante il suo storico, anche sul Mostro della Carnia, che in quest’occasione verrà scalato dal versante di Sutrio, è da considerarsi il grande favorito per il trionfo parziale. Ad ogni modo, la concorrenza non mancherà di certo. Più che Alexander Vlasov (Astana), al momento secondo in classifica, coloro che potrebbero dare filo da torcere a, domani, sono i britannici Hugh Carthy (EF Education-Nippo) e Simon Yates ...

