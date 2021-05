Giro d’Italia 2021, favoriti tappa di oggi Ravenna-Verona: borsino e stellette. Vai Elia Viviani! (Di venerdì 21 maggio 2021) Dovrebbe tornare relativamente la calma al Giro d’Italia 2021 con la tredicesima tappa, ossia la Ravenna-Verona, di 198 chilometri. Una tappa definita ‘dantesca’, visto che partirà e arriverà in due città che, in un modo e nell’altro, hanno segnato la vita del poeta certamente più conosciuto al mondo, Dante Alighieri, di cui ricordiamo che quest’anno ricorrono i 700 anni dalla sua scomparsa. LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Elia Viviani cerca la vittoria da portabandiera a Verona! Frazione assolutamente piatta, priva di ogni minima difficoltà a livello altimetrico (nessun GPM presente), nel gergo ciclistico una vera e propria tavola ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Dovrebbe tornare relativamente la calma alcon la tredicesima, ossia la, di 198 chilometri. Unadefinita ‘dantesca’, visto che partirà e arriverà in due città che, in un modo e nell’altro, hanno segnato la vita del poeta certamente più conosciuto al mondo, Dante Alighieri, di cui ricordiamo che quest’anno ricorrono i 700 anni dalla sua scomparsa. LIVEdiin DIRETTA:Viviani cerca la vittoria da portabandiera a! Frazione assolutamente piatta, priva di ogni minima difficoltà a livello altimetrico (nessun GPM presente), nel gergo ciclistico una vera e propria tavola ...

Advertising

giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ????… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2021 Giro d'Italia Stage 11 ?? - ciwainside : RT @peoplepubit: Un forte abbraccio ad @ADM_RossodiBuja che, dopo aver conquistato la maglia rosa nei primi giorni del Giro d'Italia, oggi… - inbiciclete : RT @GiulioSiamoNoi: #VERITAeGIUSTIZIAperGIULIO Domenica 23 maggio alle 13 coloriamo di giallo con le nostre magliette e le bandiere il pas… -