Giro d’Italia 2021, favoriti tappa di oggi Ravenna-Verona: borsino e stellette. Sfida tra velocisti, occhio a Viviani (Di venerdì 21 maggio 2021) Dovrebbe tornare relativamente la calma al Giro d’Italia 2021 con la tredicesima tappa, ossia la Ravenna-Verona, di 198 chilometri. Una tappa definita ‘dantesca’, visto che partirà e arriverà in due città che, in un modo e nell’altro, hanno segnato la vita del poeta certamente più conosciuto al mondo, Dante Alighieri, di cui ricordiamo che quest’anno ricorrono i 700 anni dalla sua scomparsa. Frazione assolutamente piatta, priva di ogni minima difficoltà a livello altimetrico (nessun GPM presente), nel gergo ciclistico una vera e propria tavola da biliardo. Unica insidia potrebbe essere quella relativa al vento. Sarà dunque volata, una delle ultime, a livello compatto, di questa Corsa Rosa. Le squadre dei velocisti si prenderanno sicuramente la ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Dovrebbe tornare relativamente la calma alcon la tredicesima, ossia la, di 198 chilometri. Unadefinita ‘dantesca’, visto che partirà e arriverà in due città che, in un modo e nell’altro, hanno segnato la vita del poeta certamente più conosciuto al mondo, Dante Alighieri, di cui ricordiamo che quest’anno ricorrono i 700 anni dalla sua scomparsa. Frazione assolutamente piatta, priva di ogni minima difficoltà a livello altimetrico (nessun GPM presente), nel gergo ciclistico una vera e propria tavola da biliardo. Unica insidia potrebbe essere quella relativa al vento. Sarà dunque volata, una delle ultime, a livello compatto, di questa Corsa Rosa. Le squadre deisi prenderanno sicuramente la ...

