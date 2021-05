Giro d’Italia 2021, Edoardo Affini: “Non avevo pianificato l’attacco ma quando ho visto il buco ci ho provato” (Di venerdì 21 maggio 2021) Edoardo Affini beffato negli ultimi metri della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2021 da Giacomo Nizzolo. Il ciclista della Jumbo Visma ha provato a far saltare il banco con un’azione da finisseur sul traguardo di Verona ma la volata del campione europeo in carica è stata esaltante, il 24enne nativo di Mantova si è dovuto accontentare della seconda piazza. Un buon risultato per Affini che lascia comunque l’amaro in bocca per come è arrivato. “Non avevamo pianificato l’attacco ma stavo lavorando per Dylan, ma a un certo punto non ho visto nessuno dietro di me. Non sapevo cosa stesse succedendo, ma ci ho provato“. Per Affini quella di oggi è stata una tappa speciale e non solo per il ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021)beffato negli ultimi metri della tredicesima tappa delda Giacomo Nizzolo. Il ciclista della Jumbo Visma haa far saltare il banco con un’azione da finisseur sul traguardo di Verona ma la volata del campione europeo in carica è stata esaltante, il 24enne nativo di Mantova si è dovuto accontentare della seconda piazza. Un buon risultato perche lascia comunque l’amaro in bocca per come è arrivato. “Non avevamoma stavo lavorando per Dylan, ma a un certo punto non honessuno dietro di me. Non sapevo cosa stesse succedendo, ma ci ho“. Perquella di oggi è stata una tappa speciale e non solo per il ...

