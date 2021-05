Giro d’Italia 2021, De Marchi dopo la caduta: “Dalla maglia rosa ad un’altra ripida salita” (Di venerdì 21 maggio 2021) Il corridore della Israel Start-Up Nation, Alessandro De Marchi, nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2021 è stato vittima di una brutta caduta, che lo ha costretto ad abbandonare la gara in ambulanza. Il Rosso di Buja, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute: “Fa malissimo ma è così: un giorno sei in maglia rosa in cima e un altro sei ai piedi di un’altra ripida salita. Incominciamo a salire. Davanti ad un buon biscotto tutto diventa migliore”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Il corridore della Israel Start-Up Nation, Alessandro De, nella dodicesima tappa delè stato vittima di una brutta, che lo ha costretto ad abbandonare la gara in ambulanza. Il Rosso di Buja, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute: “Fa malissimo ma è così: un giorno sei inin cima e un altro sei ai piedi di. Incominciamo a salire. Davanti ad un buon biscotto tutto diventa migliore”. SportFace.

