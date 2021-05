Giro d’Italia 2021: cancellata l’ammonizione per Aleksandr Vlasov, borraccia gettata in zona verde (Di venerdì 21 maggio 2021) Le borracce, o almeno l’abbandono dei rifiuti, sono ancora al centro delle discussioni riguardanti il Giro d’Italia. Se già negli scorsi l’argomento era tornato al centro delle discussioni con l’ammonizione inflitta a Fausto Masnada per aver compiuto quest’azione al di fuori delle zone concesse, negli ultimi due giorni il kazako Aleksandr Vlasov ha dovuto controllarsi per evitare dilemmi che avrebbero potuto rovinare la sua Corsa Rosa. Il capitano dell’Astana-Premiertech era stato ‘denunciato’ per aver buttato una borraccia al di fuori delle zone consentite nell’undicesima tappa di mercoledì, quella con arrivo a Montalcino. l’ammonizione di per sé non porta particolari problemi, se non una multa di 500 franchi svizzeri e di 25 punti UCI, ma alla seconda infrazione ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Le borracce, o almeno l’abbandono dei rifiuti, sono ancora al centro delle discussioni riguardanti il. Se già negli scorsi l’argomento era tornato al centro delle discussioni coninflitta a Fausto Masnada per aver compiuto quest’azione al di fuori delle zone concesse, negli ultimi due giorni il kazakoha dovuto controllarsi per evitare dilemmi che avrebbero potuto rovinare la sua Corsa Rosa. Il capitano dell’Astana-Premiertech era stato ‘denunciato’ per aver buttato unaal di fuori delle zone consentite nell’undicesima tappa di mercoledì, quella con arrivo a Montalcino.di per sé non porta particolari problemi, se non una multa di 500 franchi svizzeri e di 25 punti UCI, ma alla seconda infrazione ...

