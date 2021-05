Giro d’Italia 2021, 13^ tappa Ravenna-Verona oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo le prime vere montagne tornano protagonisti i velocisti al Giro d’Italia 2021, con la 13^ tappa da Ravenna a Verona (198 chilometri). Una frazione completamente pianeggiante, che precede la terribile giornata dello Zoncolan di sabato. Gli uomini di classifica possono rifiatare prima di entrare nel vivo della 104^ Corsa Rosa. PERCORSO E ALTIMETRIA TV E streaming Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv integrale sia sui canali RaiSport e RaiDue che su Eurosport, oltre che in streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go, Dazn e Discovery+. La partenza da Ravenna è in programma per le 12:35, mentre l’arrivo di Verona è previsto tra le 17 e le 17.30 in base alla media oraria. ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo le prime vere montagne tornano protagonisti i velocisti al, con la 13^da(198 chilometri). Una frazione completamente pianeggiante, che precede la terribile giornata dello Zoncolan di sabato. Gli uomini di classifica possono rifiatare prima di entrare nel vivo della 104^ Corsa Rosa. PERCORSO E ALTIMETRIA TV EGli appassionati potranno seguire la corsa intv integrale sia sui canali RaiSport e RaiDue che su Eurosport, oltre che insu RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go, Dazn e Discovery+. La partenza daè in programma per le 12:35, mentre l’arrivo diè previsto tra le 17 e le 17.30 in base alla media oraria. ...

