Giornata Europea Parchi, Ferrara: domenica ingresso gratuito (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma – In occasione della Giornata Europea dei Parchi, la Città Metropolitana di Roma ha proposto tre eventi da tenersi nella Giornata del prossimo 23 maggio 2021 nelle Aree protette “Riserva naturale di Nomentum”, “Riserva naturale di Monte Catillo” e “Monumento Naturale Palude di Torre Flavia”. “Sarà l’occasione per immergersi nella natura dei nostri polmoni verdi nel territorio metropolitano. La natura e l’ambiente tornano di nuovo ad essere protagonisti grazie alla suggestiva cornice dei Parchi gestiti dall’Ente metropolitano di Roma. Vogliamo far scoprire ai nostri concittadini le bellezze di questi siti naturali per una Giornata dedicata all’ambiente e alla sua conservazione. Sarà l’occasione per grandi e bambini per ammirare i panorami della campagna romana, attraversare boschi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma – In occasione delladei, la Città Metropolitana di Roma ha proposto tre eventi da tenersi nelladel prossimo 23 maggio 2021 nelle Aree protette “Riserva naturale di Nomentum”, “Riserva naturale di Monte Catillo” e “Monumento Naturale Palude di Torre Flavia”. “Sarà l’occasione per immergersi nella natura dei nostri polmoni verdi nel territorio metropolitano. La natura e l’ambiente tornano di nuovo ad essere protagonisti grazie alla suggestiva cornice deigestiti dall’Ente metropolitano di Roma. Vogliamo far scoprire ai nostri concittadini le bellezze di questi siti naturali per unadedicata all’ambiente e alla sua conservazione. Sarà l’occasione per grandi e bambini per ammirare i panorami della campagna romana, attraversare boschi ...

ParcoNordMilano : Ora in diretta sulla nostra pagina Fb la conferenza stampa di @Federparchi Lombardia con assessore @FRolfi di… - FloranetLife : RT @LIFEprogrammeIT: 21 Maggio. Giornata Europea della Rete Natura 2000 quest'anno per l'occasione il MiTE trasmetterà sul proprio canale F… - Saliinvetta : RT @Livigno: Giornata storica ieri per #Livigno grazie ai suoi ambassador! @mafaldina88 dopo il suo allenamento in altura nel mese di april… - marcocampanari : RT @Livigno: Giornata storica ieri per #Livigno grazie ai suoi ambassador! @mafaldina88 dopo il suo allenamento in altura nel mese di april… - Livigno : Giornata storica ieri per #Livigno grazie ai suoi ambassador! @mafaldina88 dopo il suo allenamento in altura nel me… -