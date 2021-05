Giorgia Meloni incontra gli studenti di Messina | gli assenti devono giustificarsi Scoppia la polemica | “Mai invitata”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il libro di, "Io sono", entra nella scuola italiana insieme con l'autrice, e lo fa partendo dall'Istituto tecnico economico statale "Antonio Maria Jaci" di, dove il prossimo 25 maggio "l'intera comunità scolastica", recita una circolare, è tenuta a partecipare a un incontro in modalità on line con la leader di Fratelli d'Italia: chi non lo farà, non avrà i crediti formativi previsti. L'articolo .

