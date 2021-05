Giorgia Meloni al top nelle vendite | tiratura record da 100 000 copie

Leggi su funweek

(Di venerdì 21 maggio 2021) In soli 10 giorni dall’uscita, ‘Io sono’ di(Rizzoli, pp. 336, euro 18,00) è balzato al secondo posto della classifica dei libri più venduti della settimana nella top ten stilata da Nielsen. Il volume, sugli scaffali dall’11 di maggio, è infatti secondo in classifica con unadi 100milae 5 edizioni, secondo i dati forniti da Nielsen all’Adnkronos. Il volume è preceduto, sul podio, solo dal romanzo di Lucinda Riley, ‘La sorella perduta’, new entry svettata in cima alla classifica. ‘Io sono’ è un’autobiografia della leader di Fratelli d’Italia in cui lasi mette a nudo raccontando alcuni episodi inediti della sua vita. Dalla passione viscerale per la politica alla gioia dell’essere madre della piccola Ginevra: il ...