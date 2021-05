Giorgia Meloni a scuola | obbligo di presenza Ma sono tutte balle | l' ultima frontiere del fango | un caso inquietante

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 maggio 2021) Una circolare scolastica annunciava ladiall'Istituto tecnico “Antonio Maria Jaci” di Messina. Firmato dal dirigente Maria Rosaria Sgrò, il documento dava notizia di un incontro online con la leader di Fratelli d'Italia sul libro “Io” e soprattutto imponeva ladi tutti gli studenti per ricevere i crediti formativi. Assieme allaavrebbe dovuto partecipare anche Ella Bucalo, responsabiledel partito, che ha smentito tutto a La Repubblica. “È una vicenda assurda, non ne so nulla - ha dichiarato -stata contattata dalla, ma non avevo alcun accordo definitivo per partecipare alla lezione online. Ho chiesto di smentire, con me c'era stato solo il ...