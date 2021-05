Giorgia Meloni a La Confessione Nove di Peter Gomez | “Io di destra perché mio padre di sinistra? No | non ha influito sulla mia vita”

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Io dimiodi? Assolutamente no”. Così, ospite de Ladiin onda tutti i venerdì alle 22.45 suha commentato la presunta influenza politica che ilavrebbe avuto su di lei in giovane età. “È vero che sua madre era di estrazione di, però è vero suoera di, lei lo descrive come un comunista che vuole l’abolizione della proprietà privata. Lei è sicura che nella sua scelta di sentirsi dia 15 anni non dipenda anche dal rifiuto deldi?”, ha chiesto il direttore de Ilfattoquotidiano.it. ...

Advertising

NicolaTenerelli : RT @repubblica: Neofascismo, a Milano il quartier generale di 'Ultima Legione'. Il leader del gruppo inneggiava a Giorgia Meloni: 'Molto co… - RunPierwork13 : RT @LaPrimaManina: #Neofascismo, a Milano il quartier generale di 'Ultima Legione'. Il leader del gruppo inneggiava a Giorgia Meloni. L'in… - MaxForlini : @MichelaMgl - susannapanfili : RT @StefanoFeltri: +++ 'Elimina l' ebreo', così parlavano i neofascisti amici di Fratelli d'Italia: guarda il video +++ di @andreapalladin… - GramsciAG : RT @Michele02828265: Meditate, gente, meditate. E non sottovalutate.... Neofascismo, a Milano il quartier generale di 'Ultima Legione'. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni

Il libro dista suscitando qualche malumore di troppo a sinistra. Il motivo? In apparenza nessuno giustificato, dato che si tratta di un' autobiografia e non di un manifesto politico. Ma, se anche ..., presidente di Fratelli d'Italia, con un post su Facebook si esprime così sulle notizie relative ad un presunto incontro in una scuola di Messina. La partecipazione all'evento sarebbe ...Elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione, supre ...Palermo, 21 mag. (Adnkronos) - "Le operazioni per organizzare l'incontro erano partite senza che ancora fosse arrivato l'ok da parte dell'onorevole Meloni, che ci risulta non avesse nemmeno ricevuto l ...