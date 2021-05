Giordano, diario del contagio Gli scritti dell’autore in ebook (Di venerdì 21 maggio 2021) «Le cose che non voglio dimenticare»: gli articoli dello scrittore diventano un ebook (Einaudi) in uscita il 25 maggio. Qui pubblichiamo la prefazione di Barbara Stefanelli Leggi su corriere (Di venerdì 21 maggio 2021) «Le cose che non voglio dimenticare»: gli articoli dello scrittore diventano un(Einaudi) in uscita il 25 maggio. Qui pubblichiamo la prefazione di Barbara Stefanelli

Advertising

Corriere : Giordano, diario del contagio: gli interventi dell’autore in ebook - _10MiLfeet : RT @Corriere: Giordano, diario del contagio: gli interventi dell’autore in ebook - DuduCompagnoni : RT @Corriere: Giordano, diario del contagio: gli interventi dell’autore in ebook - Corriere : Giordano, diario del contagio: gli interventi dell’autore in ebook - ViviCampania : Il diario della Polizia presentato al Convitto nazionale “Giordano Bruno” - -