Advertising

Agenzia_Ansa : Atleta di handbike del team Zanardi investito da un tir, grave Gioacchino Fittipaldi. L'incidente a Rozzano, nel Mi… - robexdj : Rozzano, incidente per il lucano Gioacchino Fittipaldi - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: Investito mentre si allenava sull'handbike, ieri a Rozzano, nel Milanese, è in condizioni gravissime il 27enne #Gioacch… - francobus100 : Gioacchino Fittipaldi, l'atleta di handbike del team Zanardi investito da tir: condizioni gravissime - GazzettaDelSud : Investito mentre si allenava sull'handbike, ieri a Rozzano, nel Milanese, è in condizioni gravissime il 27enne… -

Ultime Notizie dalla rete : Gioacchino Fittipaldi

Investito mentre si allenava sull'handbike, ieri a Rozzano, nel Milanese, in condizioni gravissime - come riporta "Il Giorno" - il 27enne, che con il suo mezzo ha partecipato ai Campionati italiani di paraciclismo, maratone internazionali e Giro d Italia su handbike e fa parte del team Obiettivo3, progetto creato ...Investito mentre si allenava sull'handbike, ieri a Rozzano, nel Milanese, è in condizioni gravissime - come riporta 'Il Giorno' - il 27enne, che con il suo mezzo ha partecipato ai Campionati italiani di paraciclismo, maratone internazionali e Giro d'Italia su handbike e fa parte del team Obiettivo3, progetto creato ...Investito mentre si allenava sull'handbike, ieri a Rozzano, nel Milanese, è in condizioni gravissime - come riporta "Il Giorno" - il 27enne Gioacchino Fittipaldi, che con il suo mezzo ha partecipato a ...Gioacchino Fittipaldi, 27 anni appena, è stato investito da un tir mentre si allenava in handbike proprio come successe ad Alex.