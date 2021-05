Ginosa | in arrivo una troupe tedesca Per la realizzazione di réportage

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 21 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Booking: La prima settimana di giugno l’associazione Bookingavrà il piacere di ospitare il team della produzione Florian Film di Colonia http://florianfilm.de. La visita della produzione Florian Film di Colonia era stata organizzata a novembre 2020 e poi rinviata causa Covid. Larealizzerà 4 reportage da 30 minuti in Puglia, per la serie Köstliches Apulien (La Squisita Puglia), in una delle puntate ci sarà naturalmenteoltre che Mottola e Laterza. Si tratta di un’itinerario culinario e paesaggistico per la Televisione Franco-https://www.arte.tv/, la regista piemontese trapiantata in Germania Lorenza Castella, visita famiglie tradizionali pugliesi che mostrano come preparare un’antica o tipica ricetta pugliese. L’associazione ...