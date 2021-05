Già in offerta su Amazon la nuova Honor Band 6 oggi 21 maggio (Di venerdì 21 maggio 2021) Per tutti gli appassionati di fitness tracker, quest’oggi 21 maggio, non potete farvi scappare la super offerta relativa alla nuova Honor Band 6, in sconto lampo su Amazon al prezzo speciale di 42,41 euro (rispetto ai 49,99 euro dell’importo totale di listino). Per chi ancora non lo conoscesse, si tratta di un modello molto interessante, considerato anche il fatto che si parla quasi di un dispositivo ibrido tra smartwatch e braccialetto fitness. Vediamo insieme le principali caratteristiche tecniche del device del marchio di Shenzhen. Per quanto concerne le dimensioni, il fitness tracker Honor Band 6 misura 43 x 25 x 11 mm, con un peso di 18 gr. (rispetto al modulo centrale, senza includere il cinturino in silicone). Il wearable si ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Per tutti gli appassionati di fitness tracker, quest’21, non potete farvi scappare la superrelativa alla6, in sconto lampo sual prezzo speciale di 42,41 euro (rispetto ai 49,99 euro dell’importo totale di listino). Per chi ancora non lo conoscesse, si tratta di un modello molto interessante, considerato anche il fatto che si parla quasi di un dispositivo ibrido tra smartwatch e braccialetto fitness. Vediamo insieme le principali caratteristiche tecniche del device del marchio di Shenzhen. Per quanto concerne le dimensioni, il fitness tracker6 misura 43 x 25 x 11 mm, con un peso di 18 gr. (rispetto al modulo centrale, senza includere il cinturino in silicone). Il wearable si ...

Advertising

smartworld_it : Honor Band 6 già in sconto lampo su Amazon: ampio display AMOLED e tante funzionalità - RosarioPorzio1 : @GiancarloDeRisi @vonderleyen A Milano, gia' offrono il cinema gratis per incentivare i vaccini, vabbe' al di la' d… - dani61d : @Mark33846202 Sul divano, c'era un offerta molto conveniente e ho già prenotato. - YIFAMINO : @manoloboyy grazie ???? ti faccio sapere perché si è già offerta un'altra persona - SciabolataFFP : A proposito di #SerieB, sarà in cadetteria il futuro di Gigi #Buffon? Proprio lì giocherà il #Parma, club che lo l… -

Ultime Notizie dalla rete : Già offerta Brekalo, dall'offerta del Napoli all'interesse della Roma di Mou L' Atletico Madrid ha compiuto passi importanti, Arteta spinge per portarlo all' Arsenal , il Napoli e l' Atalanta avevano provato ad acquistarlo già nell'estate del 2020, ma ora anche la Roma segue ...

Qualche semplice consiglio vincente per un'esplosione di gusti e colori piantando peperoni e peperoncino in balcone OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. ... In questo modo avremo delle piantine già pronte, alte tra i 10 e i 15 centimetri, per poi ...

Italgas prepara la newco dell’It: offerta rivolta anche all’esterno Il Sole 24 ORE L' Atletico Madrid ha compiuto passi importanti, Arteta spinge per portarlo all' Arsenal , il Napoli e l' Atalanta avevano provato ad acquistarlonell'estate del 2020, ma ora anche la Roma segue ...SPECIALE - SOLO OGGI XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. ... In questo modo avremo delle piantinepronte, alte tra i 10 e i 15 centimetri, per poi ...