GF Vip, Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati: lui avrebbe un’altra (Di venerdì 21 maggio 2021) Le voci si sono rincorse a lungo negli ultimi tempi, ma non è mai arrivata alcuna conferma ufficiale. Non è arrivata neanche ora, ma appare ormai chiaro che Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati. E non lo mormorano solo fonti vicinissime alla coppia (in modo particolare alcuni amici di Ivana), ma lo mostrano in maniera eloquente i fatti: la modella ceca e l’ex tronista di Uomini e Donne, oggi speaker radiofonico, non vivono più insieme e non si vedono ormai da mesi. Grande Fratello Vip news, è finita tra Luca Onestini e Ivana Mrazova Lei è appena tornata dalla Repubblica Ceca, dove è corsa alla morte del padre, da tempo malato. A vivere il dolore accanto a ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 21 maggio 2021) Le voci sirincorse a lungo negli ultimi tempi, ma non è mai arrivata alcuna conferma ufficiale. Non è arrivata neanche ora, ma appare ormai chiaro chesi. E non lo mormorano solo fonti vicinissime alla coppia (in modo particolare alcuni amici di), ma lo mostrano in maniera eloquente i fatti: la modella ceca e l’ex tronista di Uomini e Donne, oggi speaker radiofonico, non vivono più insieme e non si vedono ormai da mesi. Grande Fratello Vip news, è finita traLei è appena tornata dalla Repubblica Ceca, dove è corsa alla morte del padre, da tempo malato. A vivere il dolore accanto a ...

