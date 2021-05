Germania - Vda | Costi economici e sociali pesanti con una transizione ecologica troppo rapida

(Di venerdì 21 maggio 2021) Unapiùdel previsto rischia di avere un pesante costo economico e sociale per la: l'avvertimento è stato lanciato dalle colonne del quotidiano francese Les Echos da Hildegard Müller, presidente della Vda, la potente federazione dell'industria automobilistica tedesca. In particolare, Müller ha messo nel mirino le promesse fatte durante l'attuale campagna elettorale da alcuni dei candidati alla successione del cancelliere Angela Merkel, che hanno chiesto di accelerare il percorso verso la cosiddetta neutralità climatica. Il costo della. "Come ci ha ricordato la Cortetuzionale tedesca, la protezione del clima è un dovere generazionale", e se "le condizioni quadro saranno soddisfatte, raggiungeremo la neutralità climatica nel 2050", ...

Il presidente dellaha però sottolineato come la decarbonizzazione avrà per laun costo quantificabile in 1.850 miliardi di euro, pari a circa la metà del Pil annuale. Per sostenere uno ...... www.regione..it . Olivier Messiaen, il violoncellista Etienne Pasquier, il clarinettista Henry ... una cittadina oggi al confine trae Polonia: lo Stalag VIII A. Su concessione dell'...Via libera dal Bundestag alla legge che consente ai veicoli automatizzati di circolare su alcune arterie a partire dal 2022. Manca ancora l’ok del senato.Quali sono i rischi di una transizione ecologica troppo rapida? La Vda, la federazione dell'industria automobilistica tedesca, lancia l'allarme ...