Genova, nasce la Casa dei Cantautori: omaggio ai grandi della musica (Di venerdì 21 maggio 2021) A poche ore dalla notizia della morte di Franco Battiato, viene presentato il progetto “Casa dei Cantautori“, un museo della musica italiana che vedrà la sua realizzazione presso le vicinanze dell’abbazia S. Giuliano a Genova. Il museo-non museo nasce da un’idea progettuale della Regione Liguria ed è stato subito approvato e finanziato con oltre 3 milioni di euro dal Ministero della Cultura. Il progetto sarà completato nel 2023 con l’inaugurazione di un percorso espositivo e multimediale. Inoltre, è previsto il recupero della chiesa e la creazione di un polo formativo destinato ai giovani, con sale concerti e mostre temporanee. Il ministro Dario Franceschini ha presentato in videoconferenza il programma: l’idea ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) A poche ore dalla notiziamorte di Franco Battiato, viene presentato il progetto “dei“, un museoitaliana che vedrà la sua realizzazione presso le vicinanze dell’abbazia S. Giuliano a. Il museo-non museoda un’idea progettualeRegione Liguria ed è stato subito approvato e finanziato con oltre 3 milioni di euro dal MinisteroCultura. Il progetto sarà completato nel 2023 con l’inaugurazione di un percorso espositivo e multimediale. Inoltre, è previsto il recuperochiesa e la creazione di un polo formativo destinato ai giovani, con sale concerti e mostre temporanee. Il ministro Dario Franceschini ha presentato in videoconferenza il programma: l’idea ...

Advertising

Lopinionista : Nasce a Genova la “Casa dei Cantautori”, polo culturale dedicato alla musica - icemastromatteo : RT @Infoaut: Genova: si chiude l'occupazione dell'università, nasce Vedo Terra - AristideLorena : RT @tresequenze: @SimoneBiundo nasce a #Genova nel 1990. Per @InternoPoesia è uscita la sua prima raccolta 'Le anime elementari', in cui i… - InternoPoesia : RT @tresequenze: @SimoneBiundo nasce a #Genova nel 1990. Per @InternoPoesia è uscita la sua prima raccolta 'Le anime elementari', in cui i… - tresequenze : @SimoneBiundo nasce a #Genova nel 1990. Per @InternoPoesia è uscita la sua prima raccolta 'Le anime elementari', i… -