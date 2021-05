Genova, la giunta rilancia l’operazione per la nuova Esselunga a San Benigno (Di venerdì 21 maggio 2021) Modificati di nuovo i confini del Civ dopo la sentenza del Tar. Il portavoce dei commercianti: «Risponderemo anche noi» Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 21 maggio 2021) Modificati di nuovo i confini del Civ dopo la sentenza del Tar. Il portavoce dei commercianti: «Risponderemo anche noi»

Advertising

nocchi_rita : RT @lungonelli: @catlatorre Venite in Liguria e scoprirete il medioevo! Giunta comunale di Genova nega cittadinanza a #Zaki tra le altre sc… - tricloro : @RadioQuar La stessa Genova che all'ultima tornata ha votato una orribile giunta di destra, per via delle cattive n… - rossmasp1960 : RT @lungonelli: @catlatorre Venite in Liguria e scoprirete il medioevo! Giunta comunale di Genova nega cittadinanza a #Zaki tra le altre sc… - lungonelli : @catlatorre Venite in Liguria e scoprirete il medioevo! Giunta comunale di Genova nega cittadinanza a #Zaki tra le… -