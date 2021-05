GdS - Oaktree come Elliott. Conte? Ecco quando si svolgerà l'incontro

Advertising

FcInterNewsit : GdS - Zhang incassa il finanziamento di Oaktree e ora vede Conte. Concreta la possibilità di perdere un paio di big - it_inter : Nessun cambio nell'azionariato, #Oaktree ha il pegno sulle azioni del club. Il prossimo passo del presidente #Zhang… - titty_napoli : RT @capuanogio: ?? #Conte ha voglia di restare all'#Inter per inseguire la seconda stella e marchiare la storia del club. Entro domenica il… - nonleggerlo : RT @capuanogio: ?? #Conte ha voglia di restare all'#Inter per inseguire la seconda stella e marchiare la storia del club. Entro domenica il… - FcInterNewsit : GdS - Oaktree-Inter, maxi-finanziamento inizio di una nuova fase: il fondo controllerà il business nerazzurro -

Ultime Notizie dalla rete : GdS Oaktree

Suning , come spiega La Gazzetta dello Sport, avrà tre anni per ripagare il fondo , altrimenti - sullo stile di quanto successo fra il Milan ed Elliott - saràa diventare il nuovo padrone del ...Con Lion Rock che manterrà la sua quota e i soldi diche finiranno direttamente nelle casse della società di Suning che controlla il club.Il titolo principale della prima pagine de La Gazzetta dello Sport in edicola tra poche ore è dedicato alla svolta finanziaria in casa Inter: Ricarica Inter: ecco i soldi, Zhang ...In attesa del vertice tra Conte e Zhang, i segnali che trapelano sono incoraggianti e di continuità per un futuro ancora insieme ...