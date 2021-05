Gaza, tiene il cessate il fuoco. Hamas canta vittoria. Israele verso il ritorno alla normalità (Di venerdì 21 maggio 2021) Gaza, spiragli di pace dopo 11 giorni di fuoco. Sembra reggere la tregua in vigore dalle 2 di questa notte tra Israele e Hamas. Raggiunta con la mediazione dell’Egitto. Fino all’alba non sono stati segnalati lanci di razzi dalla Striscia di Gaza in direzione di Israele. E, come riporta il Times of Israel, non ci sono notizie di raid israeliani nell’enclave palestinese controllata da Hamas. Gaza, tiene il cessate il fuoco tra Israele e Hamas Il gabinetto di sicurezza di Israele ha votato ieri per accettare il cessate il fuoco con Gaza. L’ufficio del premier israeliano Benjamin ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 maggio 2021), spiragli di pace dopo 11 giorni di. Sembra reggere la tregua in vigore dalle 2 di questa notte tra. Raggiunta con la mediazione dell’Egitto. Fino all’alba non sono stati segnalati lanci di razzi dStriscia diin direzione di. E, come riporta il Times of Israel, non ci sono notizie di raid israeliani nell’enclave palestinese controllata daililtraIl gabinetto di sicurezza diha votato ieri per accettare ililcon. L’ufficio del premier israeliano Benjamin ...

