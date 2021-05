Gaza, 4.300 razzi verso Israele in 10 giorni: offensiva senza precedenti. L’analista: “Un arsenale evoluto grazie all’aiuto degli esperti iraniani. Ma Israele sapeva e non ha agito” (Di venerdì 21 maggio 2021) Oltre 4.300 razzi da Gaza verso Israele in appena dieci giorni, una potenza di fuoco mai espressa in passato dai movimenti islamisti della Striscia. Basti pensare che durante l’ultima crisi, quella che portò all’invasione dell’enclave da parte dell’esercito israeliano che provocò oltre 2.200 vittime in poco meno di due mesi, furono 4.500 i missili sparati contro lo Stato ebraico. In sette anni questi gruppi, Hamas in testa, sono riusciti a sviluppare capacità tecnologiche che oggi hanno permesso un’offensiva senza precedenti che Israele, pur essendo a conoscenza delle enormi scorte di ordigni in mano al Movimento Islamico di Resistenza, ha però sottovalutato e ignorato. Come questa evoluzione sia stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Oltre 4.300dain appena dieci, una potenza di fuoco mai espressa in passato dai movimenti islamisti della Striscia. Basti pensare che durante l’ultima crisi, quella che portò all’invasione dell’enclave da parte dell’esercito israeliano che provocò oltre 2.200 vittime in poco meno di due mesi, furono 4.500 i missili sparati contro lo Stato ebraico. In sette anni questi gruppi, Hamas in testa, sono riusciti a sviluppare capacità tecnologiche che oggi hanno permesso un’che, pur essendo a conoscenza delle enormi scorte di ordigni in mano al Movimento Islamico di Resistenza, ha però sottovalutato e ignorato. Come questa evoluzione sia stata ...

Ultime Notizie dalla rete : Gaza 300 Medio Oriente: proseguono raid e lancio di razzi nonostante notizie su possibile cessate il fuoco Secondo le forze di difesa israeliane , dalle 7:00 di questa mattina sono stati lanciati da Gaza circa 300 razzi, il 90 per cento circa dei quali intercettati dal sistema Iron Dome. (segue)

Circa 300 ebrei chiedono la fine della discriminazione razziale a Gaza TRT E’ tregua tra Israele e Hamas, cessate il fuoco ‘reciproco e simultaneo’ da questa notte E' scattato dalle 2 di questa notte, ora locale, il cessate il fuoco tra Israele e Striscia di gaza che riporta una tregua tra i due paesi del Meio Oriente ...

Israele e Hamas accettano il cessate il fuoco Si è chiusa ieri sera con un via libera unanime al cessate il fuoco con Hamas la riunione del gabinetto di sicurezza israeliano. Lo ha annunciato il Jerusalem Post aggiungendo che i punti dell’intesa ...

