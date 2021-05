Garanzia Giovani, in Campania accolte 5.077 domande: ecco l’elenco degli ammessi al finanziamento (Di venerdì 21 maggio 2021) È stato approvato e pubblicato sul sito della Regione Campania, l’elenco dei datori di lavoro sia pubblici che privati ammessi al finanziamento ed autorizzati all’attivazione di tirocini formativi nell’ambito del PAR Campania Garanzia Giovani – seconda fase – Misura 5 “Tirocini extracurriculari” . Il Decreto approva 5.077 domande, per 11.876 tirocinanti cui vanno aggiungersi domande 1.650 ammesse con riserva. I soggetti ammessi al finanziamento devono procedere all’attivazione dei tirocini entro e non oltre il 30 settembre 2021. “La misura – si legge in una nota – costituisce un’opportunità per tutti gli operatori economici e i Giovani del territorio campano, in cui, gradualmente, si ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) È stato approvato e pubblicato sul sito della Regionedei datori di lavoro sia pubblici che privatialed autorizzati all’attivazione di tirocini formativi nell’ambito del PAR– seconda fase – Misura 5 “Tirocini extracurriculari” . Il Decreto approva 5.077, per 11.876 tirocinanti cui vanno aggiungersi1.650 ammesse con riserva. I soggettialdevono procedere all’attivazione dei tirocini entro e non oltre il 30 settembre 2021. “La misura – si legge in una nota – costituisce un’opportunità per tutti gli operatori economici e idel territorio campano, in cui, gradualmente, si ...

Agenzia_Ansa : 'Per i giovani sarà più facile comprare una casa: imposta di registro e mutuo sono state cancellate e questo vale p… - fattoquotidiano : Mutui ai giovani, cosa cambia con il nuovo decreto. Draghi: “Imposte cancellate per tutti”. Ma c’è limite Isee (com… - DadoneFabiana : Giornata proficua oggi a Bruxelles ????????. Sessione @EUCouncil sulle politiche giovanili, incontri informali con i co… - AmmanGiovanni : Il problema è che si andrebbero a colpire gli stessi giovani che ricevono la successione dai loro genitori! ????… - RassegnaZampa : #Mutui ai giovani, cosa cambia con il nuovo decreto. #Draghi: “Imposte cancellate per tutti”. Ma c’è limite #Isee (… -