G20: Global Health Summit a Roma, punto leader su 'lezioni' apprese da pandemia

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Il Global Health Summit, in corso nella splendida cornice di Villa Doria Pamphili, è l'evento co-organizzato dalla presidenza italiana G20 e dalla Commissione europea. Il Summit è un'opportunità per il G20 e per tutti i leader invitati per condividere le 'lezioni' apprese nell'attuale pandemia per migliorare le future risposte a future crisi sanitarie. Sono presenti insieme ai Capi di Stato e di Governi -oltre 20 i Paesi partecipanti- i responsabili delle organizzazioni internazionali e degli organismi sanitari Globali. I lavori si chiuderanno con l'approvazione di una 'Dichiarazione di Roma'. I contenuti della dichiarazione saranno un punto di riferimento ...

