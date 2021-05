G20: Draghi, 'da Fmi ora protezione efficace a paesi più poveri' (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "La politica sanitaria è solo una delle sfide che i paesi ricchi ed emergenti devono affrontare oggi. Dobbiamo anche affrontare significativi rischi economici. Le istituzioni finanziarie internazionali devono fornire ai paesi a basso reddito il sostegno necessario affinché questa crisi sanitaria non si trasformi in un'ondata di crisi del debito sovrano. In particolare, ora dobbiamo mettere il Fondo monetario internazionale nella condizione di fornire una protezione efficace ai paesi più poveri del mondo". Così il premier Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa a chiusura del Global Health Summit. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "La politica sanitaria è solo una delle sfide che iricchi ed emergenti devono affrontare oggi. Dobbiamo anche affrontare significativi rischi economici. Le istituzioni finanziarie internazionali devono fornire aia basso reddito il sostegno necessario affinché questa crisi sanitaria non si trasformi in un'ondata di crisi del debito sovrano. In particolare, ora dobbiamo mettere il Fondo monetario internazionale nella condizione di fornire unaaipiùdel mondo". Così il premier Mario, nel corso della conferenza stampa a chiusura del Global Health Summit.

