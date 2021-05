G20: bozza Carta Roma, non sarà finita finché Covid non sarà sotto controllo in tutti paesi (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – La pandemia “continua ad essere una crisi sanitaria e socioeconomica globale senza precedenti, con effetti diretti e indiretti sproporzionati sui più vulnerabili, su donne, ragazze e bambini, nonché sui lavoratori in prima linea e sugli anziani. Non sarà finita finché tutti i paesi non saranno in grado di tenere la malattia sotto controllo e quindi” garantire “la vaccinazione su larga scala, globale, sicura, efficace ed equa in combinazione con altre misure di salute pubblica appropriate rimane la nostra massima priorità, insieme a un ritorno a una forte, crescita sostenibile, equilibrata e inclusiva”. E’ quanto si legge in un passaggio della Carta di Roma che verrà adottata ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021), 21 mag. (Adnkronos) – La pandemia “continua ad essere una crisi sanitaria e socioeconomica globale senza precedenti, con effetti diretti e indiretti sproporzionati sui più vulnerabili, su donne, ragazze e bambini, nonché sui lavoratori in prima linea e sugli anziani. Nonnon saranno in grado di tenere la malattiae quindi” garantire “la vaccinazione su larga scala, globale, sicura, efficace ed equa in combinazione con altre misure di salute pubblica appropriate rimane la nostra massima priorità, insieme a un ritorno a una forte, crescita sostenibile, equilibrata e inclusiva”. E’ quanto si legge in un passaggio delladiche verrà adottata ...

