Fusandola non doveva essere deviato Si procede con risarcimento del danno

(Di venerdì 21 maggio 2021) di Erika Noschese Ilnon poteva. Nero su bianco la sentenza del giudice Giovanna Pacifico che ha rinviato a giudizio il dirigente Benedetto Troisi. Tutto è nato dagli esposti presentati dal comitato Italia Nostra e No Crescent che, dal 2014 al 2016, hanno presentato ben cinque esposti. E proprio da questi esposti che parte l’inchiesta e il procedimento penale. “È stato acclarato ciò che noi da sempre abbiamo sostenuto, ovvero l’immodificabilità del torrente e quindi l’inattuabilità dell’intera manovra urbanistica”, ha dichiarato Vincenzo Strianese del comitato Italia Nostra. Oggi, la novità è che ad accertare questa violazione del codice ambientale è un giudice, in sede penale. “Ovviamente, questo comporta tutta una serie di adempimenti che gli enti preposti dovranno porre in; noi ...

