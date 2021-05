Furto in un’abitazione della Valle Telesina | 56enne e 20enne arrestati

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri i CarabinieriCompagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un articolato servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, con l’impiego di 21 pattuglie dislocate su tutta l’area di competenza da Frasso Telesino a Morcone. A Frasso Telesino undi Solopaca ed undi Telese Terme sono statiin flagranza di reato dai militarilocale Stazione mentre stavano rubando in, sita nella periferia cittadina, alcuni attrezzi da lavoro e oggetti in rame, per un peso complessivo di kg 50. Gli, al termine delle procedure di rito, sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni e sottoposti ...