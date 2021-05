Friends: Cara Delevingne ha indossato il vestito da damigella di Rachel durante la reunion (Di venerdì 21 maggio 2021) Cara Delevingne sarà tra gli ospiti di Friends: The reunion e nel trailer si vede la star mentre sfila indossando il vestito da damigella di Rachel. La reunion di Friends avrà anche molti ospiti speciali tra cui Cara Delevingne e il trailer svela che l'attrice e modella ha indossato per l'occasione il memorabile vestito rosa da damigella di Rachel. Nel video si assiste infatti brevemente a una sfilata dei costumi più memorabili dello show cult, come rivelano dei fotogrammi del video promozionale. Cara Delevingne appare a sorpresa nel trailer di Friends: The reunion, lo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 maggio 2021)sarà tra gli ospiti di: Thee nel trailer si vede la star mentre sfila indossando ildadi. Ladiavrà anche molti ospiti speciali tra cuie il trailer svela che l'attrice e modella haper l'occasione il memorabilerosa dadi. Nel video si assiste infatti brevemente a una sfilata dei costumi più memorabili dello show cult, come rivelano dei fotogrammi del video promozionale.appare a sorpresa nel trailer di: The, lo ...

Friends: Cara Delevingne ha indossato il vestito da damigella di Rachel durante la reunion Movieplayer.it Friends: Cara Delevingne ha indossato il vestito da damigella di Rachel durante la reunion Cara Delevingne sarà tra gli ospiti di Friends: The Reunion e nel trailer si vede la star mentre sfila indossando il vestito da damigella di Rachel. La reunion di Friends avrà anche molti ospiti speci ...

Fan di Friends indemoniati: perchè manca il marito di Phoebe nella reunion? L'assenza di Paul Rudd tra le guest star della reunion di Friends sta infiammando Twitter con i fan indemoniati. Ma chi altro non ci sarà?

