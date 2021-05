Franco Landella: il sindaco leghista di Foggia arrestato per corruzione e concussione. Ora è ai domiciliari. Anche la moglie indagata (Di venerdì 21 maggio 2021) Il sindaco leghista di Foggia Franco Landella è tra le cinque persone destinatarie di un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari della cittadina pugliese. I cinque sono ritenute a vario titolo responsabili dei reati di corruzione e tentata concussione. Landella è agli arresti domiciliari. Franco Landella: il sindaco leghista di Foggia arrestato per corruzione e concussione Il comunicato della polizia dice che nell’ambito delle indagini condotte dalla Polizia di Stato di Foggia e dal Servizio Centrale Operativo, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, questa mattina ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 21 maggio 2021) Ildiè tra le cinque persone destinatarie di un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari della cittadina pugliese. I cinque sono ritenute a vario titolo responsabili dei reati die tentataè agli arresti: ildiperIl comunicato della polizia dice che nell’ambito delle indagini condotte dalla Polizia di Stato die dal Servizio Centrale Operativo, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, questa mattina ...

