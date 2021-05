Franco Battiato abusato e tradito nel salotto tv di Lilli Gruber (Di venerdì 21 maggio 2021) Una rappresentazione quasi scenografica quella avvenuta nel salotto della Gruber, che ha riproposto la partecipazione di Battiato a una festa del Fatto Quotidiano, in una simpatica esibizione canora con Travaglio È stato persino lirico, Marco Travaglio, che ne fu sicuramente e meritatamente amico, oltre che estimatore, come tantissimi altri a sinistra e a destra, in tutti i sensi, a descrivere gli ultimi anni e momenti di Franco Battiato, finalmente “libero” con la morte da tutti i lacci e limiti di una vita troppo angusta per contenere uno come lui: un “pazzo di Dio” e un “genio”, come lo ha felicemente definito Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Battiato si è liberato anche da quella specie di camicia di forza in cui da morto mi è sembrato di vederlo, magari a torto, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Una rappresentazione quasi scenografica quella avvenuta neldella, che ha riproposto la partecipazione dia una festa del Fatto Quotidiano, in una simpatica esibizione canora con Travaglio È stato persino lirico, Marco Travaglio, che ne fu sicuramente e meritatamente amico, oltre che estimatore, come tantissimi altri a sinistra e a destra, in tutti i sensi, a descrivere gli ultimi anni e momenti di, finalmente “libero” con la morte da tutti i lacci e limiti di una vita troppo angusta per contenere uno come lui: un “pazzo di Dio” e un “genio”, come lo ha felicemente definito Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera.si è liberato anche da quella specie di camicia di forza in cui da morto mi è sembrato di vederlo, magari a torto, ...

