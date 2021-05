Francesca Manzini | la malattia | il fidanzato sosia e gli amori finiti dell’imitatrice ospite di Top Dieci

(Di venerdì 21 maggio 2021), l’ex volto di Striscia la Notizia, sarà presente questa sera a Top, show targato Rai1 presentato da Carlo Conti. Lasarà nella squadra di Gabriele Cirilli e Antonella Elia e sfiderà quella composta da Tullio Solenghi, Massimo Lopez ed Enrico Montesano. Ma chi è? Come è arrivata al successo? Cosa sappiamo della sua vita privata?: il difficile rapporto con i genitoriha 30 anni ed è nata a Roma, il 10 agosto 1990. Figlia di Maurizio, noto dirigente della Lazio, ha ereditato dal padre questa sfrenata passione calcistica nonostante i rapporti con lui non siano stati dei migliori. Parlando del rapporto ...

Nella seconda Antonella Elia,, Sergio Friscia e Gabriele Cirilli. La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le ...Nell'altro team, dall'altra parte dello studio siederanno invece Antonella Elia,, Sergio Friscia e Gabriele Cirilli. A riportare le anticipazioni è Tv Blog. Per restare sempre ...Rai 1 continua a lasciare i suoi seguaci senza parole e per la prossima settimana ci sarà una sorpresa: ecco cosa accadrà ...Top Dieci: anticipazioni e ospiti della quinta puntata in onda oggi, venerdì 21 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1. Scopri di più ...