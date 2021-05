FOTO SN – Striscione al Maradona: “Sarà una bella annata quando torneremo in gradinata” (Di venerdì 21 maggio 2021) I tifosi del Napoli hanno lasciato uno Striscione all’esterno dello Stadio Maradona. “Sarà davvero una bella annata, solo quando torneremo in gradinata”. L’assenza dagli spalti dura ormai da oltre un anno e la speranza è che i tifosi possano tornare quanto prima allo stadio per sostenere gli azzurri. FOTO Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 maggio 2021) I tifosi del Napoli hanno lasciato unoall’esterno dello Stadio. “davvero una, soloin”. L’assenza dagli spalti dura ormai da oltre un anno e la speranza è che i tifosi possano tornare quanto prima allo stadio per sostenere gli azzurri.

Advertising

Fiorentinanews : 'Beppe mettici #Montiel titolare'. Ecco lo striscione fuori dal centro sportivo della #Fiorentina - Gabbolo : RT @firenzeviola_it: FOTO FV, Striscione per Montiel: “Beppe fallo giocare” - Mauro_Capo15 : RT @firenzeviola_it: FOTO FV, Striscione per Montiel: “Beppe fallo giocare” - firenzeviola_it : FOTO FV, Striscione per Montiel: “Beppe fallo giocare” - fabioalisei : RT @frysalvi: Grazie @sampdoria per la bella diretta Twitter e per avermi fatto emozionare. Grazie @TommasoTurci, grazie @FraBaraghini, gra… -