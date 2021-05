“Fortuna” | genitori presentano ricorso contro l’uscita del film

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo la denuncia ai carabinieri arriva anche unurgente, da parte deidiLoffredo (la bimba di 6 anni uccisa il 24 giugno 2014 da Raimondo Caputo che l’ha scaraventata dal terrazzo dell’ottavo piano del Parco Iacp di Caivano, in provincia di Napoli, dopo un tentativo di abuso sessuale al quale la piccola si era ribellata) per chiedere l’inibizione della proiezione e della distribuzione nelle sale del– the giant and the girl”, in programma il prossimo 27 maggio. A presentarlo sono stati gli avvocati Angelo Pisani e Simona Trongone, legali di Pietro Loffredo (il padre di) e Domenica Guardato (la madre di) i quali già in fase di preparazione delavevano ...