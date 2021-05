Fortnite: come redimere gratuitamente Rubino Ombra (Di venerdì 21 maggio 2021) La skin gratuita Rubino Ombra è arrivata su Fortnite: in questa piccola guida vi spieghiamo rapidamente come redimerla… da mobile! Lo sappiamo: ultimamente “Epic” e “mobile” non vanno esattamente d’accordo, ma i due mondi si sono concessi un istante di tregua per la skin gratuita Rubino Ombra di Fortnite. Avrete intuito dal sottotitolo qui sopra che dovrete infatti “rispolverare” (in termini prettamente videoludici) il vostro telefono, ed è da lì che vi consigliamo di leggere questo articolo. Alla fine vi daremo un link al sito ufficiale di Epic Games, che dovrete aprire da telefono per effettuare il login al vostro account. Una volta fatto ciò, vi verrà proposta una transazione… per un prodotto il cui costo equivale a zero. Sapete cosa fare. Riscattare ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 21 maggio 2021) La skin gratuitaè arrivata su: in questa piccola guida vi spieghiamo rapidamenteredimerla… da mobile! Lo sappiamo: ultimamente “Epic” e “mobile” non vanno esattamente d’accordo, ma i due mondi si sono concessi un istante di tregua per la skin gratuitadi. Avrete intuito dal sottotitolo qui sopra che dovrete infatti “rispolverare” (in termini prettamente videoludici) il vostro telefono, ed è da lì che vi consigliamo di leggere questo articolo. Alla fine vi daremo un link al sito ufficiale di Epic Games, che dovrete aprire da telefono per effettuare il login al vostro account. Una volta fatto ciò, vi verrà proposta una transazione… per un prodotto il cui costo equivale a zero. Sapete cosa fare. Riscattare ...

