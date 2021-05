Fondazione Kessler | tra guariti e vaccinati un italiano su due è immune L’inchiesta del Corriere

(Di venerdì 21 maggio 2021) Lo scenario è incoraggiante e ci prospetta una ripartenza in serenità. Come titola il sito web del.it, traunsu due è: ospedali liberi a metà giugno, via la mascherina a settembre. Secondo le stime dellafino al 28% degli italiani ha avuto il Covid e altri 15 milioni sono immunizzati. Le nuove tabelle elaborate da Stefano Merler, matematico ed epidemiologo della, rivelano uno scenario rassicurante. Covid, i numeri dellaSi legge sul.it che procedendo con un ritmo di 500mila vaccinazioni al giorno, entro settembre 2021 anche le mascherine, almeno all’aperto, potrebbero ...

Salernonotizie.it

Stando alle tabelle elaborate da Stefano Merler, matematico ed epidemiologo della, un italiano su due è immune al virus o perché guarito o perché vaccinato con almeno una dose. Vaccinati e guariti: immune un italiano su due Osservando i dati del Ministero della ...Covid, tra guariti e vaccinati - come titola il sito web corriere.it - un italiano su due è immune: ospedali liberi a metà giugno, via la mascherina da settembre. Le stime della: fino al 28% degli italiani ha avuto il Covid e altri 15 milioni sono immunizzati: 'Non mollare ora, a settembre vita normale'. Le nuove tabelle elaborate da Stfeano Merler, ...Tra vaccinati e guariti sarebbero circa il 50% gli italiani immuni: nel migliore degli scenari a settembre si potrà eliminare la mascherina all'aperto ...