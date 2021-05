Foggia, quando il 30 aprile il sindaco leghista arrestato diceva: “Amministrazione estranea ai fatti, semmai siamo parte offesa” – Video (Di venerdì 21 maggio 2021) “L’Amministrazione comunale è estranea ai fatti, semmai è parte offesa. In questa vicenda ci costituiremo parte civile”. Sono le parole di Franco Landella, sindaco leghista di Foggia, da stamattina agli arresti domiciliari per corruzione e tentata concussione, pronunciate lo scorso 30 aprile. Quel giorno due consiglieri di maggioranza dell’Udc, Antonio Capotosto e Leonardo Iaccarino, erano stati arrestati con l’accusa di corruzione, tentata induzione indebita e peculato. Lo scorso 1 maggio la casa del primo cittadino della Lega (al secondo mandato) era stata perquisita dalle forze dell’ordine. Tre giorni dopo Landella aveva rassegnato le dimissioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) “L’comunale èai. In questa vicenda ci costituiremocivile”. Sono le parole di Franco Landella,di, da stamattina agli arresti domiciliari per corruzione e tentata concussione, pronunciate lo scorso 30. Quel giorno due consiglieri di maggioranza dell’Udc, Antonio Capotosto e Leonardo Iaccarino, erano stati arrestati con l’accusa di corruzione, tentata induzione indebita e peculato. Lo scorso 1 maggio la casa del primo cittadino della Lega (al secondo mandato) era stata perquisita dalle forze dell’ordine. Tre giorni dopo Landella aveva rassegnato le dimissioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

