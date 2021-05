Foggia | arrestato il sindaco Franco Landella | dimissionario | è ai domiciliari come altri quattro amministratori

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ildi, è statostamattina dalla polizia.lui sono aipubblici. Inchiesta su ipotesi di corruzione. Dettagli in una conferenza stampa a metà mattinata. notizia in aggiornamento L'articoloil , è ai proviene da Noi Notizie..

Bianca34874951 : RT @TgLa7: #Corruzione, arrestato sindaco dimissionario di Foggia. #Landella posto ai domiciliari, indagata anche la moglie - carlottabalena : RT @TgrRaiPuglia: #Foggia. Arrestato il sindaco dimissionario #FrancoLandella #ioseguotgr @TgrRai - NoiNotizie : Arrestato il sindaco di Foggia - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Foggia, arrestato per corruzione sindaco dimissionario #cronacafoggia - liviofiorillo : RT @TgLa7: #Corruzione, arrestato sindaco dimissionario di Foggia. #Landella posto ai domiciliari, indagata anche la moglie -

È stato arrestato per queste ipotesi di reato un uomo di 48 anni di Torremaggiore (Foggia). L'arresto è scattato su ordinanza del Gip del Tribunale di Foggia con l'accusa di aver messo a segno due ... Ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Foggia a carico di 5 persone, tra le quali il Sindaco di Foggia e altri locali amministratori ... Sono tutti ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di corruzione e tentata concussione. Le indagini condotte dalla Polizia di Stato e dallo Sco con il coordinamento della Procura di Foggia ...