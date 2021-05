Foggia | arrestato il sindaco dimissionario Franco Landella Lega | è accusato di corruzione e tentata concussione

Advertising

TgLa7 : #Corruzione, arrestato sindaco dimissionario di Foggia. #Landella posto ai domiciliari, indagata anche la moglie - Marialuisamean1 : Corruzione, arrestato sindaco dimissionario di Foggia | Sky TG24 - nessunoindietro : 'Fuggi da Foggia.......e dai Carabinieri' Foggia, arrestato il sindaco dimissionario Franco Landella (LEGA): è accu… - mazzettam : RT @Open_gol: Al secondo mandato da primo cittadino di Foggia, Landella aveva già comunicato le sue dimissioni all'inizio di maggio https:/… - Mintauros1 : RT @davidemonge: Eccone un altro! Foggia, arrestato il sindaco dimissionario Franco Landella (Lega): è accusato di corruzione e tentata co… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia arrestato

Il sindaco dimissionario diFranco Landella (Lega) è statoe messo ai domiciliari dagli agenti della squadra mobile con le accuse di corruzione e tentata concussione. Nell'ambito della stessa inchiesta sono ...... due operai folgorati in provincia di Vibo Valentia e due vittime in un incidente stradale a. graduale ripresa delle attività lavorative e a causa del Covid - 19 che non si ènel ...Per Daniela Di Donna interdizione dai pubblici uffici. Anche gli altri amministratori sono accusati di corruzione e tentata concussione ...Il sindaco dimissionario di Foggia, Franco Landella (Lega), è stato arrestato e messo ai domiciliari dagli agenti della squadra mobile con le accuse di corruzione e tentata concussione. Nell'ambito de ...