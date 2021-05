Foggia, arrestato il sindaco dimissionario Franco Landella: l’accusa (Di venerdì 21 maggio 2021) Franco Landella, sindaco dimissionario del comune di Foggia, è stato arrestato insieme alla moglie, a due consiglieri della giunta e a un imprenditore. Franco Landella (screenshot video)Il sindaco di Foggia Franco Landella (Lega), dopo aver presentato le dimissioni il 4 maggio scorso, è stato arrestato questa mattina dagli agenti della Squadra Mobile della Digos e dello Sco – Servizio centrale operativo. Adesso si trova ai domiciliari con l’accusa di corruzione e tentata concussione. La stessa misura cautelare è scattata anche per la moglie dipendente del Comune, Iolanda Daniela Di Donna, i consiglieri di maggioranza Antonio Capotosto e Dario ... Leggi su ck12 (Di venerdì 21 maggio 2021)del comune di, è statoinsieme alla moglie, a due consiglieri della giunta e a un imprenditore.(screenshot video)Ildi(Lega), dopo aver presentato le dimissioni il 4 maggio scorso, è statoquesta mattina dagli agenti della Squadra Mobile della Digos e dello Sco – Servizio centrale operativo. Adesso si trova ai domiciliari condi corruzione e tentata concussione. La stessa misura cautelare è scattata anche per la moglie dipendente del Comune, Iolanda Daniela Di Donna, i consiglieri di maggioranza Antonio Capotosto e Dario ...

