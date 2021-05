Flemming Blicher e la mancanza di spirito critico (Di venerdì 21 maggio 2021) Sulla pagina Facebook di uno scrittore ed ex giornalista ci avete segnalato questo post: Flemming Blicher, presidente del Partito Costituzionale danese, pubblica sul suo canale Telegram i dati ufficiali dei decessi in Danimarca, a seguito delle vaccinazioni Covid, aggiornati al 11.5.2021. I dati sono questi: 4.415 persone morte entro 30 giorni dalla vaccinazione (di cui 2.423 dopo prima dose e 1992 dopo seconda). Un numero che è quasi il doppio rispetto a quello dei deceduti con/per Covid da inizio “pandemia”, ovvero 2.499. Queste, nel Paleozoico, quando io facevo il giornalista, le chiamavamo Notizie. E le pubblicavamo tutte, in base a un vecchio e arrugginito arnese, un principio chiamato “completezza dell’informazione”. Lo stesso principio che giornali e giornalisti “al tempo del Covid”, ridotti ormai a velinari asserviti al Sistema, hanno ... Leggi su butac (Di venerdì 21 maggio 2021) Sulla pagina Facebook di uno scrittore ed ex giornalista ci avete segnalato questo post:, presidente del Partito Costituzionale danese, pubblica sul suo canale Telegram i dati ufficiali dei decessi in Danimarca, a seguito delle vaccinazioni Covid, aggiornati al 11.5.2021. I dati sono questi: 4.415 persone morte entro 30 giorni dalla vaccinazione (di cui 2.423 dopo prima dose e 1992 dopo seconda). Un numero che è quasi il doppio rispetto a quello dei deceduti con/per Covid da inizio “pandemia”, ovvero 2.499. Queste, nel Paleozoico, quando io facevo il giornalista, le chiamavamo Notizie. E le pubblicavamo tutte, in base a un vecchio e arrugginito arnese, un principio chiamato “completezza dell’informazione”. Lo stesso principio che giornali e giornalisti “al tempo del Covid”, ridotti ormai a velinari asserviti al Sistema, hanno ...

