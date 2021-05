Fisco: Marcucci, 'proposta Letta sbagliata nei tempi e nei modi' (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag (Adnkronos) - “Ipotizzare nuovi ritocchi alla tassa di successione nella fase di uscita della pandemia, è semplicemente un errore. In questo periodo dobbiamo lavorare tutti per far ripartire i consumi ed il turismo. La proposta del segretario Letta è sbagliata nei tempi e nei modi: nel merito, ricordo soltanto che stiamo finalmente lavorando ad una riforma complessiva del Fisco”. Lo dice il senatore del Pd Andrea Marcucci in merito alle polemiche sulla proposta dem. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag (Adnkronos) - “Ipotizzare nuovi ritocchi alla tassa di successione nella fase di uscita della pandemia, è semplicemente un errore. In questo periodo dobbiamo lavorare tutti per far ripartire i consumi ed il turismo. Ladel segretarioneie nei: nel merito, ricordo soltanto che stiamo finalmente lavorando ad una riforma complessiva del”. Lo dice il senatore del Pd Andreain merito alle polemiche sulladem.

