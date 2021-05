Fisco Franco | bene proposta Usa aliquota minima globale al 15%

(Di venerdì 21 maggio 2021) La prospettiva di un accordo per un'intesa in sede Ocse e G20 è concreta. Si vuole raggiungere il patto entro l'estate per poi arrivare alla legge entro l'anno

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Franco

Lo dichiara il ministro dell'Economia Daniele, in merito alla discussione sull'introduzione di un'aliquota fiscale minima a livello internazionale. 'Le discussioni tecniche presso l'Ocse ...In juna nota diffusa dal Mef,spiega che "le discussioni tecniche presso l'OCSE stanno procedendo bene e la prospettiva di raggiungere una soluzione globale e basata sul consenso sui due ...Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - "Accolgo con favore la proposta avanzata dal Tesoro degli Stati Uniti per introdurre un'aliquota fiscale minima globale di almeno il 15%. Questo è un altro passo importan ...Decreto Sostegni bis: 17 miliardi a imprese e professioni, 6 miliardi per liquidità e accesso al credito, 4 miliardi per i lavoratori e fasce in difficoltà ...