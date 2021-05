Firma sul registro delle presenze ma non lavora: il 'capo' lo scopre e lui lo schiaffeggia in piazza (Di venerdì 21 maggio 2021) È quanto scoperto dai carabinieri a San Marco in Lamis (Foggia). Arrestato un 37enne del posto con l'accusa di tentata estorsione e lesioni ... Leggi su today (Di venerdì 21 maggio 2021) È quanto scoperto dai carabinieri a San Marco in Lamis (Foggia). Arrestato un 37enne del posto con l'accusa di tentata estorsione e lesioni ...

Advertising

marcocappato : Firmare online i #referendum? Tecnicamente si può fare. Allora si deve poter fare anche legalmente! Ministro Vittor… - Cinnamonstef : Di Pisa,confonde fin troppe - angeberchi3 : RT @lautomobile_ACI: Sul @circuitomisano abbiamo potuto testare le @BMW M3 e M4 nelle versioni Competition, ovvero con 510 cavalli e 650 ne… - romatoday : Firma sul registro delle presenze ma non lavora: il 'capo' lo scopre e lui lo schiaffeggia in piazza… - PalermoToday : Firma sul registro delle presenze ma non lavora: il 'capo' lo scopre e lui lo schiaffeggia in piazza… -