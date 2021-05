Advertising

FirenzePost : Firenze: morto Giuliano Scabia, drammaturgo e poeta - marcocavallo_73 : RT @TgrRaiFVG: Se ne va uno dei simboli della rivoluzione basagliana: è morto a Firenze Giuliano Scabìa, creatore di Marco Cavallo. https:/… - TgrRaiFVG : Se ne va uno dei simboli della rivoluzione basagliana: è morto a Firenze Giuliano Scabìa, creatore di Marco Cavallo. - corrierefirenze : #Firenze , morto Giuliano #Scabia: il poeta e romanziere aveva 86 anni - rep_firenze : Firenze, è morto Giuliano Scabia. Sacchi: 'Grandissimo maestro del teatro e della poesia' [aggiornamento delle 15:1… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze morto

PADOVA - Èoggi adove viveva da tempo il drammaturgo e poeta Giuliano Scabia , nato nel 1935 a Padova. Cordoglio è stato espresso dall'assessore alla cultura di Palazzo Vecchio Tommaso Sacchi. 'Ci ...Come un angelo se n'è volato via venerdì 21 maggio al mattino, a, che era da molti anni la sua seconda città: per comunicarsi la notizia a vicenda, gli amici hanno scritto giustamente che ...Nato a Padova nel 1935, era fra gli iniziatori del nuovo teatro italiano e da tempo viveva nella nostra città. Iniziatore del nuovo teatro italiano (insieme a Carlo Quartucci, Luca Ronconi, Carmelo Be ...Si aggrava il bilancio dell'incendio e dell'esplosione che hanno causato il crollo di una casa a Greve in Chianti. Sono due uomini i morti, mentre una donna risulta ...