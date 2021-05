Fiorentina | Venuti | Ribéry esempio anche come uomo

(Di venerdì 21 maggio 2021) Campione in campo mafuori. Questo è Frankha voluto evidenziare il compagno di squadra Lorenzoche in una lettera pubblicata da 'Cronache di spogliatoio' ha raccontato dell'...

Advertising

sportface2016 : #Fiorentina, #Venuti: '#Ribery ha scoperto che mio padre ha un tumore e mi ha chiesto di conoscerlo' - m_tadde : RT @CronacheTweet: Lorenzo Venuti è nato a Firenze, cresciuto a Firenze e ha coronato un sogno: giocare nella sua squadra del cuore, la #Fi… - crugnals : RT @ChiaraAndrea_B: Poche seghe, domani la fascia a Lollo Venuti ?? #Fiorentina - AgReds : RT @ChiaraAndrea_B: Poche seghe, domani la fascia a Lollo Venuti ?? #Fiorentina - AgReds : RT @violamad79: Vi vedo che provate a salire sul carro di Venuti. Ma non provateci proprio. Io l'ho sempre difeso e stimato da sempre e ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Venuti

Questo è Frank Ribéry come ha voluto evidenziare il compagno di squadra Lorenzoche in una ...recente hanno diagnosticato un tumore a mio padre - ha scritto il giocatore toscano della...: Terracciano; Quarta, Caceres, Igor;, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Cagliari - Genoa Cagliari : Cragno; Godin, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Deiola, ...“Di recente hanno diagnosticato un tumore a mio padre. Ho passato un periodo buio. Non era facile mostrare il sorriso, figuriamoci trovarlo internamente. Quando l’ho saputo mi è crollato il mondo addo ...Campione in campo ma anche fuori. Questo è Frank Ribéry come ha voluto evidenziare il compagno di squadra Lorenzo Venuti che in una lettera pubblicata da 'Cronache di spogliatoio' ha raccontato dell'e ...